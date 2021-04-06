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Çakır ameliyatı oldu

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Çakır ameliyatı oldu
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Niyazi ERGÜLEN
Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig kulüplerinden Tepebaşı’nın başarılıantrenörü Yılmaz Çakır ameliyat oldu.
Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesinde başarılı bir fıtık ameliyatıolan Yılmaz Çakır, bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.
Dr.Latif Abbasoğlu’na ve ameliyata katılan tüm görevlilere teşekkür eden Yılmaz Çakır, evinde istirahate çekildi. Halkın Sesi ve Halk Spor olarak Yılmaz Çakır’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
 
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