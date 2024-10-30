Çaka ve Yılmazköy, disipline sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci, Çanakkale futbolcusu Hasan Çağakan Çaka ile Mustafa Hacıali Yılmazköy takımını Disiplin Kurulu'na sevk etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Vadili ile oynanan maçta hakem Mustafa Torun’u darp eden Çanakkale oyuncusu Hasan Çağakan Çaka ile Serveroğlu Geçitkale maçında statüye aykırı davrandığı gerekçesi ile Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

KTFF Soruşturma Merci, 30.10.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1) AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6.haftasında 21429 maç numarasıyla 26.10.2024 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Çanakkale TSK – Vadili TÇBSK karşılaşmasında oyundan ihraç edildikten sonra maçın hakemi Mustafa Torun’a fiziksel saldırı gerçekleştirerek müsabakanın tamamlanamayarak tatil edilmesine sebep olan Çanakkale TSK’nın 101770 lisans numaralı futbolcusu Hasan Çağakan Çaka’nın Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesi, 41. Maddesi ve 44. Maddesi uyarınca, Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

2) 21428 maç numarası ile Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. Hacıali Yılmazköy SK ile Serveroğlu Geçitkale GSK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakası ile ilgili Serveroğlu Geçitkale GSK’nın yapmış olduğu itiraz dilekçesine bağlı olarak, 21428 numaralı maçın KTFF 1. Lig Statüsü’nün 6. Maddesi’nin 1. Fıkrasına aykırı hareketten ve yine KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesi’nin (h) bendinin ihlalinden dolayı M. Hacıali Yılmazköy SK’nın KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.



