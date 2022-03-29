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Cahitoğlu Kulüpler Birliğini kabul etti

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KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetimi dün Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret ederek Spor Dairesi ile birlikte planlı ve programlı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını aktardılar

Cahitoğlu Kulüpler Birliğini kabul etti
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu KKTC Futbol Kulüpler Birliği’ni kabul etti. KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetimini Başbakanlık’ta kabul eden Hüseyin Cahitoğlu’na Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü’de eşlik etti.
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nuziyaret’te konuşan KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, uzun bir aradan sonra yine kendisini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğinin kulüpler birliği olarak bilincinde olduklarını belirten Karavezirler, elbirliği ile bu zor günlerin atlatılacağına inandığını söyledi. Kulüplerin de bu süreçte ekonomik olarak etkilendiğini belirten Aytaç Karavezirler, Spor Dairesi ile birlikte planlı ve programlı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ise KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde futbol kulüpleri ile hep işbirliği içinde olduklarını bunun bu dönemde yine ayni şekilde olacağını söyledi. Aytaç Karavezirler ve yönetimini görmekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Hüseyin Cahitoğlu, kulüplerin sıkıntılarını işbirliği içinde çözmek için çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.
 
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