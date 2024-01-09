Cahit Solkanat, Değirmenlik’ten ayrıldı

Birinci Lig lideri Değirmenlik’in deneyimli sol kanat oyuncusu Cahit Solkanat, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Değirmenlik’e veda etti.
Cahit Solkanat’ın kulübüne veda ettiği paylaşımı şöyle:
“Değirmenlik ile ilgili son paylaşacağım post’um olacak. Son anım, bu yolun sonudur. Tüm takım arkadaşlarıma 2. Devre başarılar diliyorum. Baylar kendinize iyi bakın.”
Cahit Solkanat, sezonun ilk devresinde Değirmenlik forması altında başarılı maçlar çıkarmıştı.
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