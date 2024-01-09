banner913
banner932
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
9 0
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
16 0
 
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
17 0
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
29 0
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
15 0
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
19 0
Mertkaya’nın durumu ağır
Mertkaya’nın durumu ağır
119 0
banner996
banner985

Cahit Solkanat, Değirmenlik’ten ayrıldı

banner989

banner974
Cahit Solkanat, Değirmenlik’ten ayrıldı
banner971
Birinci Lig lideri Değirmenlik’in deneyimli sol kanat oyuncusu Cahit Solkanat, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Değirmenlik’e veda etti.
Cahit Solkanat’ın kulübüne veda ettiği paylaşımı şöyle:
“Değirmenlik ile ilgili son paylaşacağım post’um olacak. Son anım, bu yolun sonudur. Tüm takım arkadaşlarıma 2. Devre başarılar diliyorum. Baylar kendinize iyi bakın.”
Cahit Solkanat, sezonun ilk devresinde Değirmenlik forması altında başarılı maçlar çıkarmıştı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.