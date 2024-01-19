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Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe, milli stoper Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak

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Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
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Leonardo Bonucci ve RadeKrunic’i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertliler, savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. 
Fenerbahçe, Atletico Madrid’de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü de kadrosuna katmaya yakın...
Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta forma giydi. Bu maçların 2'sine 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.
Çağlar Söyüncü, takıma katılması halinde Alexander Djiku, RodrigoBecao, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci’den sonra Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki 5'inci stoperi olacak.
 
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