Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, milli stoper Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak

Leonardo Bonucci ve RadeKrunic’i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertliler, savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor.

Fenerbahçe, Atletico Madrid’de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü de kadrosuna katmaya yakın...

Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta forma giydi. Bu maçların 2'sine 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.

Çağlar Söyüncü, takıma katılması halinde Alexander Djiku, RodrigoBecao, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci’den sonra Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki 5'inci stoperi olacak.

