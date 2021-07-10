Çağıner: “Turnuvayı geleneksel hale getirmek istiyoruz”

Acapulco Hotel ve Tarsan Tarım ve Hayvancılık olarak organizasyonu geleneksel hale getirmek için girişim başlattıklarını aktaran Çağıner, “Bu organizasyon bizim için bir deneyim ve tecrübeydi, bunu geleneksel hale getirip her yıl üzerine koyarak turnuvanın devamını sağlamak istiyoruz.”dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Acapulco Hotel Direktörü ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner’i ziyaret etti. Sertoğlu, geçtiğimiz hafta Acapulco’da düzenlenen Çocuk Futbol Şenliği’ne sponsor olan ve tesislerini açan Acapulco’ya teşekkür ederek, tesisi ziyaret etti. Sertoğlu, Tarsan Tarım ve Hayvancılık Sanayi adına Dimağ Çağıner’e, Tangül Çağıner Vakfı adına da Su Kavuklu’ya plaket takdim etti ve KKTC milli takımı forması hediye etti.

Sertoğlu: “Acapulco ile olan işbirliğine büyük önem veriyoruz”

Futbolun uzun süredir oynanmadığını ve çocuklarla futbolu başlatma hedefi içerisinde Çocuk Futbol Şenliği organizasyonunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Hasan Sertoğlu, “Bu bağlamda hem TARSAN hem de Tangül Çağıner Vakfı yanımızda olarak bizlere sponsor oldu ve güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Futbol Şenliği çok ilgi gördü ve organizasyon kusursuz oldu. Bu vesile ile çocuklarımız hem Acapulco’nın güzel spor tesisinde futbol oynama hem de yeniden futbol topuna kavuşmanın heyecanını yaşadı.”dedi. TARSAN ve Tangül Çağıner Vakfı’na bu organizasyona koydukları katkıdan dolayı teşekkür eden Sertoğlu, “KTFF olarak bu tarz işbirliklerine büyük önem veriyoruz. Özellikle Acapulco gibi spora tesis anlamında ciddi yatırım yapan bir yapının bu organizasyondaki işbirliği bizim için önemliydi. Bundan böyle de bunların devamı gelecektir.”diye konuştu.

Acapulco Hotel Direktörü Dimağ Çağıner de Sertoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çağıner, “Aile olarak çocuklar konusunda hassasiyet içerisinde olduklarını ve bu tarz organizasyonlara katkı koymaya devam edeceklerini ifade ederek, “KTFF ile çok güzel bir işbirliği oldu. Orada çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi ve ortaya koydukları mücadeleyi görmek bizi daha da motive etti.”dedi. Acapulco Hotel ve Tarsan Tarım ve Hayvancılık olarak organizasyonu geleneksel hale getirmek için girişim başlattıklarını aktaran Çağıner, “Bu organizasyon bizim için bir deneyim ve tecrübeydi, bunu geleneksel hale getirip her yıl üzerine koyarak turnuvanın devamını sağlamak istiyoruz.”dedi.

Kavuklu: “Çocuklarımızın yüzü güldüğü için mutluyuz”

Tangül Çağıner Vakfı adına açıklamalarda bulunan Su Kavuklu da vakfın böylesi bir organizasyonda yer almasının kendileri adına gurur kaynağı olduğunu söyledi. Kavuklu, “KTFF ile yaptığımız işbirliğinden dolayı mutluyuz. Biz çocuk odaklı bir vakıfız ve böyle güzel bir fırsat yakalayıp çocuklarımızın yüzünü güldürdüğümüz için büyük bir haz duyuyoruz.”dedi. Vakıf olarak bu tarz organizasyonların içinde daha fazla yer alma hedefinde olduklarını kaydeden Kavuklu, “Turnuvanın geleneksel olması için her yıl üzerine daha da fazla koyacağız. Çocuklarımızın yüzünün gülmesine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere.”dedi.