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Çağdaş 'devam' dedi

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Çağdaş 'devam' dedi
İsa TABAK
K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi'nde başarılı sol kanat oyuncusu Çağdaş Arslan kulübü ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılması gündeme gelen Çağdaş ile kulübü arasında dün anlaşma sağlanırken, başarılı futbolcu antrenmanlara da başladı.
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