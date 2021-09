C lisans antrenörlük kursu düzenlenecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 3.500 TL katılım ücreti karşılığında C Lisans Antrenörlük Kursu açıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) C Lisans Antrenörlük Kursu açıyor. 18 – 29 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan kursa başvurular 20 Eylül 2021 – 8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KTFF tarafından organize edilecek kursta başarılı olan antrenör adayları, C Lisans Antrenörlük Diploması sahibi olacak.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

“KTFF C” Antrenör Lisansı Kursu’na kayıt yaptırmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:

a)Kimlik kartı örneği;

b)2 adet vesikalık fotoğraf

c)En az lise veya dengi okullardan mezun olduklarına ilişkin diploma veya öğrenci belgesinin aslı veya örneği veya bir futbol takımında en az 10 yıl boyunca futbolcu olarak faaliyet göstermiş olmak;

d)Polis Genel Müdürlüğünden alınmış adli sicil sabıka kaydı; (kurs tarihinde 15 gün önceki tarihli olabilir)

e)Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu;

f)Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı İlkyardım Sertifikası örneği;

g)Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin makbuz veya banka dekontu.

h) Kurs ücreti 16.07.2021 tarihinde alınan KTFF Yönetim Kurulu kararına göre 3.500 TL (Üç bin beş yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.