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C lisans antrenörlerin çalışma şartları yeniden düzenlendi

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C lisans antrenörlerin çalışma şartları yeniden düzenlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararlarını açıkladı.
Yönetim kurulu kararları şöyle:
1) 2024-2025 Futbol Sezonu’nda düzenlenecek olan Kıbrıs Kupası’nın ihale sürecinin tamamlanmasına müteakip İsim Hakkı Sponsorluğu’nun DAIKIN firmasına verilmesine ve 2024-2025 Futbol Sezonu’nda Kıbrıs Kupası’nın DAIKIN KIBRIS KUPASI ismiyle oynanmasına,
2) 2024-2025 Futbol Sezonu içerisinde C Lisans Antrenörlük Belgesi alan antrenörlerin çalışma şartlarının yeniden düzenlenerek ilk yılı sadece altyapı liglerinde olma şartı ile iki sezon boyunca sadece BTM, Kadınlar, A2, U16, U14 ve U12 Ligleri’nde çalışma zorunluluğu getirilmesine
3) Vizelerini tamamlamak için sürekli olarak Teknik Direktör / Antrenör Sözleşmesi imzaladıkları takımların maçlarına fiilen katılmadıkları tespit edilen Teknik Direktör / Antrenörlerin iki yıl antrenörlükten men edilmeleri karar verilmiştir.
 
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