Buzlar eridi Remzi takıma geri döndü

Türk Ocağı yönetimince kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan son gol kralı Remzi Betmezoğlu, önceki gece yönetimle bir araya gelerek yönetimin de isteğiyle birlikte takıma dönme kararı alarak dün antrenmana çıktı

Aksa Süper Ligin 2'nci haftasında oynanan Gönyeli maçı sonrasında Türk Ocağı yönetimince kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan son gol kralı Remzi Betmezoğlu, önceki gece yönetimle bir araya gelerek yönetimin de isteğiyle birlikte takıma dönme kararı aldı. Remzi dün takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı.

Türk Ocağı Kulübü sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Futbolcumuz Remzi Betmezoğlu yönetimle bir araya gelerek, yönetiminde isteğiyle birlikte takıma dönme kararı aldı.

Uzun bir aradan sonra takım ile antrenmanlara bugün başladı.

En erken zamanda formunu yakalayıp takımımıza katkı sağlamak ve gollerine devam etmesi dileğiyle.

