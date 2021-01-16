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Buzda dansın kazananı yok

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Süper Lig'in 19. haftasında MedipolBaşakşehir ve Demir Grup Sivasspor, yoğun kar yağışının damga vurduğu mücadelede 1-1 berabere kaldı

Buzda dansın kazananı yok
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Süper Lig'in 19. haftasında MedipolBaşakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Aleksic ve Hakan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.
İki maçlık galibiyet serisinin ardından iki puan bırakan MedipolBaşakşehir, 23 puana ulaştı.
Geçtiğimiz hafta aldığı Gaziantep galibiyetinin moraliyle sahaya çıkan Demir Grup Sivasspor da, bu beraberlikle puanını 23'e çıkardı.
İki takım maç fazlasıyla 10 ve 11. sıralara yerleşirken, Demir Grup Sivasspor averajla rakibinin üstünde kaldı.
Yoğun kar yağışı altında oynanan müsabaka, hakem Alper Ulusoy tarafından üç kez durduruldu. Görevlilerin saha çizgilerinin üzerini temizlemenin ardından hareket kazanan müsabakada her iki takım da futbol oynamakta büyük zorluk yaşadı.
 
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