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Büyükekşi: Kuntz maalesef kendi bacağına ateş etti

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Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Japonya yenilgisi sonrası oyuncular hakkında yaptığı açıklamaları yorumlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hocamız açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" dedi

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Büyükekşi: Kuntz maalesef kendi bacağına ateş etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'daki son gelişmeler üzerine Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuştu.
Stefan Kuntz'un futbolcular hakkındaki sözlerini değerlendiren Başkan Büyükekşi, "Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum" dedi.
Japonya maçından sonra Kuntz'un yaptığı açıklamaları "Çok şanssız açıklamalar" olarak değerlendiren TFF Başkanı "Hocamızın bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum" açıklamasında bulundu.
Mehmet Büyükekşi "Federasyonumuz, Milli Takımımız’ın Euro 2024 hedeflerini umut verici sonuçlarla koruduğuna ve devam ettiğine inanmaktadır" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 4-2'lik Japonya yenilgisi sonrası basın toplantısında "Ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" demişti.
 
 
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