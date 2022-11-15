Büyük Heyecan Başlıyor!

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında Katar'da gerçekleşecek; 32 takım toplamda sekiz grupta yarışacak.

İşte Dünya Kupası Maç Programı ve Fikstür Detayları

2022 yılınıın sonunda Katar’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası fikstür ve grupları açıklandı. 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasında Asya, Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Avrupa’dan 32 takım, grup aşamasında mücadele edecek. Oradan 16 takım eleme aşamasına geçecek. Bu yılki dünya kupası fikstür detaylarında üçüncülük maçı detayı da önemli bir yerde duruyor.

Paris Saint-Germain üçlüsü Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe, Portekiz’in tüm zamanların en skorer ismi Cristiano Ronaldo, İngiltere kaptanı Harry Kane, Polonya ve Barcelona’nın süper yıldızı Robert Lewandowski, 2018 Altın Top ödülünü kazanan, Real Madrid orta sahası Luka Modric, Chelsea kalecisi ve hüküm süren Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Edouard Mendy gibi dünyanın en iyi oyuncularının önemli bir kısmı da bu turnuvada oynuyor. Kısacası dünya kupası kadroları bu sene de oldukça yetenekli ve ses getireceğe benziyor.

Maçlar, 80.000 kişilik devasa kapasiteye sahip Lusail İkonik Stadyumu’nun yanı sıra 2022 Dünya Kupası için yapılan 11 stadyumda daha oynanacak. Turnuvanın grup aşaması 20 Kasım’da başlayacak ve 18 Aralık’taki final karşılaşmasına dek sürecek.

Katar’daki 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü A Grubunda yer alan Katar ve Ekvador maçıyla başlayacak. O halde vakit kaybetmeden Dünya Kupası maç programı ve detaylarına birlikte bakalım.

Dünya Kupası kadroları açıklandı mı?

32 ülkenin tamamının 26 oyunculu kadrolarını sunmak için 14 Kasım Pazartesi gününe kadar süreleri var ve FIFA bu kadroları 15 Kasım Salı günü resmen açıklayacak.

Dünya Kupası grupları

Dünya Kupası fikstür ve detaylarına geçmeden önce gruplarda kimler var hemen inceleyelim. 2022 Dünya Kupası ilk aşamasında sekiz grup bulunuyor ve her grup dörder ülkeden oluşuyor. Dünya Kupası eleme grupları toplamda 32 milli takımdan oluşuyor.

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

Dünya Kupası fikstür ve fikstür detayları

Dünya Kupası grup aşaması maç takvimi, son 16 turu maç takvimi, çeyrek ve yarı final maç takvimi ise şöyle