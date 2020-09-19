Bursaspor'dan, Omonoia’ya

Güney Kıbrıs’ı Şampiyonlar Liginde temsil eden Omonoia, Türkiye’de Bursaspor forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı milli orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu’yu transfer etti.

Abdullahi Shehuile iki yıllık anlaşma yapan Omonoia kulübünden yapılan açıklamada, Abdullahi Şhehu' ya Omonoia ailesine hoş geldin der, başarılarının devamını dileriz.” açıklaması yapıldı.

