banner480
banner69
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
9 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
41 0
 
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
69 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
79 0
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
101 0
Bu işin şakası yok
Bu işin şakası yok
359 0
Aslan, rahat turladı
Aslan, rahat turladı
28 0
banner460

Bursaspor'dan, Omonoia’ya

banner476

Bursaspor'dan, Omonoia’ya
Güney Kıbrıs’ı Şampiyonlar Liginde temsil eden Omonoia, Türkiye’de Bursaspor forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı milli orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu’yu transfer etti.
Abdullahi Shehuile iki yıllık anlaşma yapan Omonoia kulübünden yapılan açıklamada, Abdullahi Şhehu' ya Omonoia ailesine hoş geldin der, başarılarının devamını dileriz.” açıklaması yapıldı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.