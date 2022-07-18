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Burçin, Yeniboğaziçi’nde ‘devam’ dedi

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Burçin, Yeniboğaziçi’nde ‘devam’ dedi
AKSA 1. Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nde yaşanan teknik adam değişikliğinin ardından yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor.
Bu bağlamda, geçtiğimiz sezon da Yeniboğaziçi forması giyen deneyimli oyuncu Burçin Kerimoğulları ile yeni sezon için de anlaşmaya varıldı.
Takım kaptanıyla anlaşmaya varan 1. Lig ekibinin önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıklarına başlaması planlanıyor.      
 
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