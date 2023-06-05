Burak Yılmaz noktayı koydu

37 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Geleceğiyle ilgili konuşan Yılmaz, "Şenol hocamın benle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi" dedi

Hollanda ekibi FortunaSittard'la yollarını ayırdığını duyuran Burak Yılmaz, futbolu kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Burak, "Dün akşam dünyanın en büyük oyuncularından biri el sallayarak futbola veda etti. Ben de isterdim ama kısmet olmadı. İnternette bıraktığımı açıklamak içime sinmedi, 'bana yakışmaz' diye düşündüm. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı bütün ülkeme duyurmak istiyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir futbol yaşantısı her genç kardeşimizin hayalidir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kariyer geçmişine kısaca değinen ve oynadığı kulüplere teşekkür eden Yılmaz, "4 büyük kulüpte oynamak her gencin hayalidir ve bu bana nasip oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Bana kapılarını açmaları çok değerliydi. Türkiye'nin en büyük hocalarıyla ve Avrupa'da önemli hocalarla çalıştım. Futbolculara karşı ne yapmam ve yapmamam gerektiğini öğrendiğim teknik direktörlerle çalıştım. Hakkımda güzel şeyler yazıldı, çizildi, bundan sonrası için ama benim onları hak etmem gerekiyor. Buralarla anılmak kariyerimden ve tecrübemden dolayı. 22 senelik tecrübem var ama belki bir bu kadar daha da ihtiyacım var." değerlendirmesinde bulundu.

"PROJE BEKLEYECEĞİM"

Burak Yılmaz, kariyerine saha içinde devam etmek istediğini dile getirdi.

Yardımcı antrenörlük ya da teknik direktörlük konusunda henüz karar vermediğini dile getiren Yılmaz, "Benim derdim bunlar değil. Proje diye konuşuyoruz, ben gerçekten öyle olursa başlarım. Ben başlamıyorsam proje yoktur. Türk futbolu için ne gerekiyorsa, elimden ne geliyorsa gecemi gündüzüme katıp çalışacağıma bazı şeyleri değiştirmek için çalışacağıma söz veriyorum. Birinci önceliğim bana yakışacak bir proje olması. Kesinlikle sahada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

