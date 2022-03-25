Burak Yılmaz milli takımı bıraktı

Portekiz maçında penaltıyı kaçıran A Mili Takım kaptanı Burak Yılmaz, ''Kesin kararım. Milli Takım'ı bırakıyorum. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Penaltıyla alakası yok.'' dedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun, milli takımın Porto kentindeki kampında TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve personelle vedalaştığı belirtildi.

