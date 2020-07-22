Burak Yılmaz Lille yolunda

Lille'in teklifini kabul etmeye hazırlanan Burak Yılmaz Beşiktaş'tan bonservisini istiyor.
35 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüpten geçmiş dönemlere ait yaklaşık 12 milyon TL alacağı bulunuyor.
Kulüple görüşmelerini sürdüren Burak Yılmaz, bonservisini alabilirse Fransız kulübüne transfer olacak.
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