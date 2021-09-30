Burak Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı Türk

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransız ekibi Lille, deplasmanda Avusturya temsilcisi Salzburg'a 2-1 yenildi. Lille'in tek golünü frikikten milli futbolcu Burak Yılmaz kaydetti. Böylece Burak Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı Türk futbolcu oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta müsabakasında Lille, Salzburg'a konuk oldu.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmadan ev sahibi Salzburg, 2-1 galip ayrıldı.

Avusturya temsilcisinin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere 35 ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi, Lille'in tek golünü ise 62. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.

Burak Yılmaz, 36 yaş ve 76 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Türk oyuncu rekorunu kırdı.

SALZBURG, İKİ DEVLER LİGİ MAÇINDA 5 PENALTI KAZANDI

Salzburg ise son iki Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez penaltı kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Fransa temsilcisinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

