Burak Koçar, futbolu bıraktı

Burak Koçar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurdu.

Yaptığı paylaşımında kurulan düzene isyan eden Burak’ın paylaşımı şöyle:

“Bugün den itibaren aktif futbol yaşantımı sonlandırmış bulunmaktayım bu kirli futbol düzeninde her zaman oynadığım takım için elimden geleni yaptım ve şerefimle bu yerlere kadar geldim futbol hayatım ve normal yaşantımda kimsenin oyuncağı olmadım kimseye boyun eğmedim sadece parasının gücüne güvenip sporu desteklemiş gibi görünen ve bizim gibi futbolcuların üzerimizden milyonları kazanan spor sözde sporsever abilerimiz olduğu sürece benim gibi çoğu genç hayatta en çok sevdiği işi bırakır ve bu iş böyle devam eder unutmayın ki birinin sevgisini saygısını istemekle kazanamazsınız bunun için emek ister yürek ister.

Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum futbolun bana kazandırdığı abilerime kardeşlerime bir yanlışımiz olduysa affola sakın benim için üzülmesin Hakan ve Ebru Törehan benim onlara hakkım helal olsun her zaman onlar benim ailem ve ben bu ailenin bir parçasıyım belki bir futbolcusunu kaybetti ama ömür boyu bir kardeşlik kazandı kısa vadede her zaman kötüler kazanır doğrudur ama uzun zamanda ben daha kazananı görmedim çünkü yukarıda bir Allah var ve bugüne kadar beni hiç yanıltmadı.. Herkes sever biz ölürüz”