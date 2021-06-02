Burak kiraya verilecek

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de yeni sezona yönelik antrenmanlar başlarken, kadroyu oluşturmak için de teknik heyetin çalışmaları sürüyor.

2019 – 2020 sezonunun ilk devresinde Hamitköy U 21 Takımında forma giydikten sonra ikinci devrede A Takım kadrosuna alınan genç futbolcu Burak Aşan, daha fazla oynama şansı bulması için kiralanacak.

Sol kanat başta olmak üzere birçok mevkide oynama özellikleri olan Burak Aşan, özellikle Yenicami ve Çetinkaya maçlarında sergilediği performansla spor kamuoyunda adından söz ettirmişti.

