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Burak Kapacak Fenerbahçe’de

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Burak Kapacak Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, Bursasporlu 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.
Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 7 gole ve 7 asiste imza attı.
 
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