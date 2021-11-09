Burak İnce Arminia Bielefeld’e transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genç futbolcu Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e transfer oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce, daha önce prensip anlaşmasına varılan Almanya kulübü Arminia Bielefeld'e resmen transfer oldu. İzmir temsilcisi, 2016 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'a gönderdiği milli stoper Çağlar Söyüncü'den sonra Bundesliga'ya ikinci kez oyuncu satışı gerçekleştirerek yeni bir ilke imza attı. Arminia Bielefeld CEO'su Samir Arabi, Burak İnce ve menajeri Murat Korkmaz kulübün stadı Bielefelder Alm'de bir araya gelerek 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Alman ekibi sözleşme şartlarının gizli tutulmasını isterken, Altınordu'nun bu transferden 2 milyon Euro bonservis geliri elde edip, oyuncunun bir sonraki transferin de en az yüzde 20 pay alacağı gelen haberler arasında. 1'inci Lig'de 2019-20 sezonundan bu yana görev alan Burak, ilk sezonunda 21 maçta 2 gol atarken, geçen sezon 28 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri sarstı. Genç krampon kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği ocak ayında yurtdışında forma giyebilecek Burak İnce, devre arasında yuvadan uçacak.

MANİSASPOR'DA KEŞFEDİLDİ

Altınordu, Burak İnce'yi henüz 11 yaşındayken Manisaspor altyapısından kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, o dönem A takım forması giyen Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk'ü siyah-beyazlı kulübe gönderip, Manisa altyapısından 2015 yılında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti. Alt yaş gruplarında pek çok kez ay-yıldızlı formayı terleten sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu son olarak Ümit Milli Takım'da görev aldı. 15 yaşındayken attığı golle 1'inci Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elinde bulunduran Burak İnce, Almanya'da düzenlenen MTU Hallen Cup'ta 2018'de "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü. Genç futbolcu, Arjantili yıldız Lionel Messi'yi kendisine örnek aldığını belirtiyor.



