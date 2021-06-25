Burak Elmas'tan "ekonomik" hamle

Galatasaray’da transfer ve mali yapıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Futbolcuların birikmiş alacaklarının kısa dönemde ödenmesi hedefleniyor. En az 3 futbolcu transferinin de PSV Eindhoven karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas yoğun bir mesai yürütüyor. Bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan ekonomik hamlelerin planları yapılıyor.

FUTBOLCULARIN BİRİKMİŞ ALACAKLARININ ÖDENMESİ HEDEFLENİYOR

Yönetim, futbolcuların birikmiş alacaklarını önümüzdeki günlerde hesaplarına yatırmayı hedefliyor. Daha önceki yönetimin borçsuzlukkağıdı aldığı öğrenilirken, 4 aylık transfer ücretlerinin futbolculara yatırılacağı belirtildi.

Başkan Burak Elmas’ın, motivasyonu sağlamak adına yakın zamanda bu ödemeyi yapacağı ifade edildi.

PSV EİNDHOVEN MAÇINA KADAR EN AZ 3 TRANSFER...

Elmas’ın daha sonra da bir kez daha borçsuzlukkağıdı talep edeceği gelen haberler arasında. Galatasaray yönetimi, oyuncuların ödemelerini yaptıktan sonra dış transfere ağırlık verecek.

Teknik heyet ile yapılan görüşmede şartların uygun olması halinde PSV Eindhoven maçına kadar en az 3 oyuncu transfer edilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Bu doğrultuda GedsonFernandes ve Henry Onyekuru için temaslar hızlandırılacak. Yönetim, iki futbolcu için Benfica ve Monaco kulüpleri ile görüşmelerini sürdürüyor.

PSV Eindhoven karşılaşması öncesinde sol bek transferini de bitirmek isteyen sarı kırmızılılar, Real BetisliAlexMoreno için de pazarlıklarını sürdürüyor.



