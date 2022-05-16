Burak Elmas aday olmayacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısında başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Elmas, "Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim" ifadelerini kullandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Elmas, seçimde başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda bir takım spekülasyonlar yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. Herkesin speküle ettiği konuyu netleştiriyorum. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'da yapılacak seçim için de aday değilim. Daha önce bana soranlara defalarca girmeyeceğimi söylememe rağmen bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Listelerin verileceği son tarihi beklemeksizin ve Galatasaray'da böyle bir dedikodunun önünü kapatmak adına bunu sizlerin karşısında açıklamak istiyorum."

Burak Elmas, bu konudaki kararının kesin ve net olduğunu ifade etti.

DEVELİOĞLU ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu, 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Develioğlu, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten başka adayların çıkması için çaba gösterdiğini belirterek, "Lafta bırakmayarak kendim de elimi taşın altına koymak suretiyle adaylığımı açıkladım. Eski başkanlarımızdan bazıları da dahil olmak üzere camianın sevilen isimlerini kulübümüzü içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmaları için aday olmaya ikna etmeye çalıştığımı bildirdim." ifadelerini kullandı.

Aday olmaları halinde Adnan Polat, Ünal Aysal ve Dursun Özbek gibi eski başkanlardan birinin etrafında birleşilmesi gerektiğini savunan Develioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kişilerin özendirilmesi ve kulüp başkanlığına ikna edilmesi gerektiği kanaatindeydim. İçinde bulunduğumuz zor ortamda tüm adayların Dursun Özbek çatısı altında birleşmesinin gerekli olduğunu görüyorum. Sayın Hamamcıoğlu ve Sayın Öztürk'ün ortak tek bir listeyle Sayın Özbek çatısı altında seçime girmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla da kendilerine bu yönde gerekli sahayı açmak için hiç kimse lehine olmadan sadece adaylıktan çekiliyorum. Bana destek veren başta taraftarımıza, tüm ekibime ve basınımıza kalpten teşekkür ediyorum."

Sarı-kırmızılı kulübün gidişatını kontrol etmeye devam edeceğini vurgulayan Develioğlu, taraftarın kendisini göreve çağırdığı anda göreve hazır olduğunu belirtti.

