Bülent Yavuz hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) MHK eski başkanı, FIFA Kokartlı eski hakemlerden Bülent Yavuz vefat etti.
Kıbrıs Gazisi de olan hakem Bülent Yavuz, sık sık ülkemizegelirken bir dönem TV’de spor programı da yapmıştı. Halkın Sesi - Halk Sporolarakmerhuma Tanrı’dan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz.
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