İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz takımdan ayrılma kararı aldı

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan ayrılık kararı. 51 yaşındaki teknik adam Konyaspor ile yollarını ayırma kararı aldı.

Tecrübeli teknik adam yönetim ile sözleşme feshi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

