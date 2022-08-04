KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada ne Kadınlar Ligi’ne ne de Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın organizasyonuna karışmadığını dile getirerek, “Ben sadece bana ne getirdilerse tamam dedim, bundan sonra da öyle olacak. Neden biliyor musunuz? Biz size gerçekten saygı duyuyoruz” dedi.

KTFF’nin Kıbrıs’ın en büyük sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Sertoğlu, “Devasa bir yapıdır burası ve bu yapının içinde kadınlarımızın en güçlü şekilde yer almasını isterim” ifadelerini kullandı. “Bu ligi yeni başlattık, bu yılı alıştırma, bir şeylerin başlangıcı olarak düşündük. Birbirimize sahip çıkarak, bu işe yeni başlayanları motive edelim” diyen Sertoğlu, “Gelecek yıl daha güçlü olacak. Ben ve ekibim sizlere sahip çıkmak istiyoruz. Siz de bu yapıda birbirinize saygı duyarak, kenetlenin. Siz de bizim yapımızın bir parçasısınız. Bu çatı altına bundan sonra güçlenerek sonuna kadar, kesintisiz devam etmesi gerekir. Ben elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.



