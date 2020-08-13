BTM’yi rahatlatan karar

Bakanlar Kurulu, BTM 2. Ligin ikinci devre maçlarına çıkmamayı gündemlerine alan hakemlere, BTM 1. Lig maçlarından almaları gereken ücretlerin karşılığı olan 335 bin TL’lik katkının yapılmasını kararlaştırdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Başbakanlık arasında imzalanan protokol gereği BTM Birinci ve İkinci Lig kulüplerinin hakem ücretleri hükümet tarafından karşılanacaktı.

Ancak bugüne kadar ödemenin yapılmamasından dolayı sıkıntılar ortaya çıkmış, eylem başlatan hakemler, ikinci devre maçlarına çıkmamayı gündemlerine almışlardı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise BTM 1.Lig maçları için hakemlerin ödenmesi gereken ilgili miktar Bakanlar Kurulu’ndan geçti.

Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre BTM 1. Lig maçlarında görev yapan hakemlerin ücretlerinin ödenebilmesi amacıyla 335 bin TL’lik katkı yapılmasına karar verildi. BTM 2. Lig maçlarında görev yapan hakemlerin ücretlerinin ne zaman ödenecekleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.



