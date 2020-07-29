BTM’nin ilk cezalıları açıklandı

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
BTM Kurulu, Ötüken maçında 3 futbolcusu kırmızı kart gören Boğaziçi’ne 3’er maçtan 9 maç ceza verdi.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|FUTBOLCU
|CEZA
|MURAT SONGUR Alayköy
|3 Maç
|TAYFUN ALKAN Alayköy SKKD
|1 Maç
|İLKAY AYKAN Civisil SK
|2 Maç
|MELİH FIRAT Kalkanlı SK
|1 Maç
|OYTUN ÇORBA Yeniceköy ZSK
|2 Maç
|Arkın ŞevketoğluGaziveren
|1 Maç
|SONER YILDIZ Mevlevi SK
|2 Maç
|ALİ OKUR Boğaziçi SK
|3 Maç
|ERKAN TEKİN Boğaziçi SK
|3 Maç
|BURAK OKUR Boğaziçi SK
|3 Maç