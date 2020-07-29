BTM’nin ilk cezalıları açıklandı

BTM Kurulu, BTM’nin ilk cezalılarını açıklarken, Ötüken maçında kırmızı kart gören Boğaziçi’nin 3 futbolcusuna, 3’er maçtan 9 maç ceza verdi

FUTBOLCU CEZA MURAT SONGUR Alayköy 3 Maç TAYFUN ALKAN Alayköy SKKD 1 Maç İLKAY AYKAN Civisil SK 2 Maç MELİH FIRAT Kalkanlı SK 1 Maç OYTUN ÇORBA Yeniceköy ZSK 2 Maç Arkın ŞevketoğluGaziveren 1 Maç SONER YILDIZ Mevlevi SK 2 Maç ALİ OKUR Boğaziçi SK 3 Maç ERKAN TEKİN Boğaziçi SK 3 Maç BURAK OKUR Boğaziçi SK 3 Maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-26 Temmuz tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.BTM Kurulu, Ötüken maçında 3 futbolcusu kırmızı kart gören Boğaziçi’ne 3’er maçtan 9 maç ceza verdi.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;