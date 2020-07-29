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BTM’nin ilk cezalıları açıklandı

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BTM Kurulu, BTM’nin ilk cezalılarını açıklarken, Ötüken maçında kırmızı kart gören Boğaziçi’nin 3 futbolcusuna, 3’er maçtan 9 maç ceza verdi

BTM’nin ilk cezalıları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  25-26 Temmuz tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
BTM Kurulu, Ötüken maçında 3 futbolcusu kırmızı kart gören Boğaziçi’ne 3’er maçtan 9 maç ceza verdi.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı; 
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
FUTBOLCU CEZA
MURAT SONGUR Alayköy 3 Maç
TAYFUN ALKAN Alayköy SKKD 1 Maç
İLKAY AYKAN Civisil SK 2 Maç
MELİH FIRAT Kalkanlı SK 1 Maç
OYTUN ÇORBA Yeniceköy ZSK 2 Maç
Arkın ŞevketoğluGaziveren 1 Maç
SONER YILDIZ Mevlevi SK 2 Maç
ALİ OKUR Boğaziçi SK 3 Maç
ERKAN TEKİN Boğaziçi SK 3 Maç
BURAK OKUR Boğaziçi SK 3 Maç
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