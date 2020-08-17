banner411
banner69
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
21 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
28 0
 
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
31 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
17 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
23 0
banner460

BTM’nin cezalıları açıklandı

banner476

BTM’nin cezalıları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  15-16 Ağustos tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
FUTBOLCU CEZA
HASAN SOYTÜRK Bahçeli 1 Maç
HASAN SUNGUR Bahçeli 1 Maç
HİLMİ ZEDENMutluyaka 2 Maç
HASAN ÇAKMAKAlayköy 1 Maç
Erhan YeşilyaylaGayretköy 1 Maç
Mehmet KeskinerGayretköy 1 Maç
ÜMİT GENÇKaradeniz 61 2 Maç
HASAN KAHVECİSipahi 1 Maç
ÖMER YILDIZYenişehir 1 Maç
Tunahan YılmazYedikonuk 2 Maç
4 SARI KART CEZALILARI 
Burçin Kerimoğulları Çayönü SK
BEKİR BİLGİ Ergazi GSK
ÖZEL YEMENİCİOĞLU Kırıkkale TSK
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.