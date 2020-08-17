BTM’nin cezalıları açıklandı

FUTBOLCU CEZA HASAN SOYTÜRK Bahçeli 1 Maç HASAN SUNGUR Bahçeli 1 Maç HİLMİ ZEDENMutluyaka 2 Maç HASAN ÇAKMAKAlayköy 1 Maç Erhan YeşilyaylaGayretköy 1 Maç Mehmet KeskinerGayretköy 1 Maç ÜMİT GENÇKaradeniz 61 2 Maç HASAN KAHVECİSipahi 1 Maç ÖMER YILDIZYenişehir 1 Maç Tunahan YılmazYedikonuk 2 Maç

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-16 Ağustos tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI4 SARI KART CEZALILARI