BTM’nin cezalıları açıklandı

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|FUTBOLCU
|CEZA
|HASAN SOYTÜRK Bahçeli
|1 Maç
|HASAN SUNGUR Bahçeli
|1 Maç
|HİLMİ ZEDENMutluyaka
|2 Maç
|HASAN ÇAKMAKAlayköy
|1 Maç
|Erhan YeşilyaylaGayretköy
|1 Maç
|Mehmet KeskinerGayretköy
|1 Maç
|ÜMİT GENÇKaradeniz 61
|2 Maç
|HASAN KAHVECİSipahi
|1 Maç
|ÖMER YILDIZYenişehir
|1 Maç
|Tunahan YılmazYedikonuk
|2 Maç
|Burçin Kerimoğulları
|Çayönü SK
|BEKİR BİLGİ
|Ergazi GSK
|ÖZEL YEMENİCİOĞLU
|Kırıkkale TSK