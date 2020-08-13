BTM’nin cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu BTM 2. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI
|FUTBOLCU
|CEZA
|MEHMET SÜLÜN Kumyalı
|1 Maç
|OKAN DAĞA Gayretköy
|1 Maç
|HÜSEYİN AYDIN Mevlevi
|1 Maç
|ONUR GÜNDOĞAN Civisil
|1 Maç
|Mehmet Karadağ Gaziköy
|2 Maç
|SELÇUK GÜNERİ Yeşilyurt
|3 Maç
4 SARI KART CEZALILARI
|KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|CEZA
|SAVAŞ ŞAHİN Sipahi TSK
|2 Maç
|ALİ DİNÇER Mevlevi SK
|1 Maç
|Ömer Özyürekliler Yeniceköy
|3 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|İBRAHİM CAVİT
|Boğaziçi SK
|UMUT ÜZÜM
|Akıncılar GSK
|UĞUR AKTAŞ
|Yedikonuk SK
|MURAT ABUZET
|Yeni Erenköy TSK
|BERKE AKTAŞ
|Gaziköy SK
|OĞUZHAN DURMAZ
|Pınarbaşı ÇSK