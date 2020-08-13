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BTM’nin cezalıları açıklandı

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BTM’nin cezalıları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu BTM 2. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
FUTBOLCU CEZA
MEHMET SÜLÜN Kumyalı 1 Maç
OKAN DAĞA Gayretköy 1 Maç
HÜSEYİN AYDIN Mevlevi 1 Maç
ONUR GÜNDOĞAN Civisil 1 Maç
Mehmet Karadağ Gaziköy 2 Maç
SELÇUK GÜNERİ Yeşilyurt 3 Maç
KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA
SAVAŞ ŞAHİN Sipahi TSK 2 Maç
ALİ DİNÇER Mevlevi SK 1 Maç
Ömer Özyürekliler Yeniceköy 3 Maç
 4 SARI KART CEZALILARI
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
İBRAHİM CAVİT Boğaziçi SK
UMUT ÜZÜM Akıncılar GSK
UĞUR AKTAŞ Yedikonuk SK
MURAT ABUZET Yeni Erenköy TSK
BERKE AKTAŞ Gaziköy SK
OĞUZHAN DURMAZ Pınarbaşı ÇSK
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