BTM’nin cezalıları açıklandı

FUTBOLCU CEZA MEHMET SÜLÜN Kumyalı 1 Maç OKAN DAĞA Gayretköy 1 Maç HÜSEYİN AYDIN Mevlevi 1 Maç ONUR GÜNDOĞAN Civisil 1 Maç Mehmet Karadağ Gaziköy 2 Maç SELÇUK GÜNERİ Yeşilyurt 3 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA SAVAŞ ŞAHİN Sipahi TSK 2 Maç ALİ DİNÇER Mevlevi SK 1 Maç Ömer Özyürekliler Yeniceköy 3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR İBRAHİM CAVİT Boğaziçi SK UMUT ÜZÜM Akıncılar GSK UĞUR AKTAŞ Yedikonuk SK MURAT ABUZET Yeni Erenköy TSK BERKE AKTAŞ Gaziköy SK OĞUZHAN DURMAZ Pınarbaşı ÇSK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu BTM 2. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;