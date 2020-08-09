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BTM’de üçüncü hafta tamamlandı

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BTM’de üçüncü hafta tamamlandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de üçüncü hafta tamamlandı.
Ergazi, Ötüken, Pile, Akıncılar, Haspolat ve Sadrazam Kayalar, puan kayıpsız yollarına devam ediyorlar.
Maçların sonuçları şöyle;
BTM İkinci Lig Birinci Grup
Ergazi – Sipahi, 3-2
Yeni Erenköy – Yedikonuk, 3-1
Bafra – Kumyalı, 3-0
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Boğaziçi – Ardahan, 2-1
Karadeniz 61 – Civisil, 2-1
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Güvercinlik – Mutluyaka, 0-0
Pergama – Pile, 0-3
Yenişehir – Çayönü, 3-3
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Akıncılar – Dilekkaya, 2-1
Kırıkkale – Gaziköy, 1-0
Gönendere – Yeniceköy, 1-0
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Alayköy – Bahçeli, 5-2
Ağırdağ – Haspolat, 0-2
Demirhan – Pınarbaşı, 2-2
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Sadrazam Kayalar – Kalkanlı, 3-0
Tepebaşı – Çamlıbel, 4-1
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Akçay – Gaziveren, 1-2
Gayretköy – Mevlevi, 3-2
Serhatköy – Yeşilyurt, 2-1
 
(Foto: Niyazi ERGÜLEN)
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