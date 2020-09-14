BTM’de son perde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 10. ve hafta son hafta maçları oynanacak.
15 ve 16 Eylül’de saat 17:00’de oynanacak olan maçları yönetecek hakemler ve maçların programı şöyle;
BTM Birinci Lig Birinci Grup
16 Eylül Çarşamba
Kumyalı – Ergazi, Mehmetçik Stadı, Necmi Bulut
Yeni Erenköy – Sipahi, Yeni Erenköy Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM İkinci Lig İkinci Grup
15 Eylül Salı
Civisil – Ötüken, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu
Karadeniz – Ardahan, Raif Denktaş Stadı, Hüseyin Özaşık
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Pile – Yenişehir, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Yeniceköy – Akıncılar, Cihangir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Demirhan – Haspolat, Sadık Cemil Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Pınarbaşı – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Ömer Doğru
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Tepebaşı – Kalkanlı, Tepebaşı Sahası, Serkan Durmaz
Akdeniz – Sadrazam Kayalar, Şht Şevket Kadir Stadı, Serkan Başkaya
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Gayretköy – Gaziveren, Tahsin Mertekçi Stadı, Şakir Azizoğlu
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