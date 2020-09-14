BTM’de son perde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 10. ve hafta son hafta maçları oynanacak.

15 ve 16 Eylül’de saat 17:00’de oynanacak olan maçları yönetecek hakemler ve maçların programı şöyle;

BTM Birinci Lig Birinci Grup

16 Eylül Çarşamba

Kumyalı – Ergazi, Mehmetçik Stadı, Necmi Bulut

Yeni Erenköy – Sipahi, Yeni Erenköy Stadı, Mehmet Volkan Çelik

BTM İkinci Lig İkinci Grup

15 Eylül Salı

Civisil – Ötüken, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu

Karadeniz – Ardahan, Raif Denktaş Stadı, Hüseyin Özaşık

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

Pile – Yenişehir, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

Yeniceköy – Akıncılar, Cihangir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

Demirhan – Haspolat, Sadık Cemil Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Pınarbaşı – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Ömer Doğru

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

Tepebaşı – Kalkanlı, Tepebaşı Sahası, Serkan Durmaz

Akdeniz – Sadrazam Kayalar, Şht Şevket Kadir Stadı, Serkan Başkaya

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

Gayretköy – Gaziveren, Tahsin Mertekçi Stadı, Şakir Azizoğlu

