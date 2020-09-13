BTM’de liderler belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta dün oynanan maçlarla tamamlanırken, 7 grubun da liderleri belirlendi. Liderler böylelikle play off oynamayı garantilediler.
BTM 2.Lig Birinci Grupta Ergazi, BTM 2.Ligİkinci Grupta Karadeniz 61, BTM 2.Lig Üçüncü Grupta Pile, BTM 2.Lig Dördüncü Grupta Akıncılar,BTM 2.Lig Beşinci Grupta Haspolat, BTM 2.Lig Altıncı Grupta Sadrazam Kayalar,BTM 2.Lig Yedinci Grupta Gaziveren gruplarını lider tamamladılar. Liderlerin çoğunluğunun ya puan kayıpsız ya da namağlup olması dikkat çekti.
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