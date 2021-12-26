BTM’de ikinci hafta tamamlandı

Kırmızı Grup
İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplarda ikinci hafta maçları tamamlandı.
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmız Grupta ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Vadili – Gülgün Süt Düzova, 4 – 1
Akova Vuda –Geçitkale, 2 – 0
Demirerler Cons. Demirhan – Türkmenköy, 2 – 2
Serdarlı – Mehmetçik, 1 – 5
Yeni Erenköy – SFC 1461 İskele Trabzon,1 – 2
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Ozanköy – Dikmen Gücü, 1 – 1
Tüfekçi Ortaköy – Tatlısu, 1 – 4
Denizli –Karaoğlanoğlu, 1 – 1
Lapta – Sadrazam Kayalar, 4 – 0
Yılmazköy – Doğancı, 3 – 0
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.