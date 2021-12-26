banner762
banner753
Eski Apoelli, MTG’li oldu
Eski Apoelli, MTG’li oldu
19 0
Dumlupınar, Yenicami’ye patladı
Dumlupınar, Yenicami’ye patladı
36 0
 
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
8 0
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
112 0
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
96 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
524 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
115 0
banner661
banner726

BTM’de ikinci hafta tamamlandı

banner476

banner714
BTM’de ikinci hafta tamamlandı
banner721
Kırmızı Grup
İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplarda ikinci hafta maçları tamamlandı.
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmız Grupta ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Vadili – Gülgün Süt Düzova, 4 – 1
Akova Vuda –Geçitkale, 2 – 0
Demirerler Cons. Demirhan – Türkmenköy, 2 – 2
Serdarlı – Mehmetçik, 1 – 5
Yeni Erenköy – SFC 1461 İskele Trabzon,1 – 2
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Ozanköy – Dikmen Gücü,     1 – 1
Tüfekçi Ortaköy – Tatlısu,     1 – 4 
Denizli –Karaoğlanoğlu,        1 – 1 
Lapta – Sadrazam Kayalar,    4 – 0
Yılmazköy – Doğancı,           3 – 0
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.