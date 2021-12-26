BTM’de ikinci hafta tamamlandı

Kırmızı Grup

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplarda ikinci hafta maçları tamamlandı.

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmız Grupta ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:

Vadili – Gülgün Süt Düzova, 4 – 1

Akova Vuda –Geçitkale, 2 – 0

Demirerler Cons. Demirhan – Türkmenköy, 2 – 2

Serdarlı – Mehmetçik, 1 – 5

Yeni Erenköy – SFC 1461 İskele Trabzon,1 – 2

İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:

Ozanköy – Dikmen Gücü, 1 – 1

Tüfekçi Ortaköy – Tatlısu, 1 – 4

Denizli –Karaoğlanoğlu, 1 – 1

Lapta – Sadrazam Kayalar, 4 – 0

Yılmazköy – Doğancı, 3 – 0

