BTM’de ikinci hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta tamamlandı.
BTM İkinci Ligde ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
Ergazi – Yeni Erenköy, 1-0
Sipahi – Bafra, 1-2
Kumyalı – Yedikonuk, 0-3
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Boğaziçi – Karadeniz 61,
Ardahan – Ötüken, 0-2
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Güvercinlik – Pergama, 4-1
Mutluyaka – Yenişehir, 1-1
Çayönü – Pile, 2-5
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Akıncılar – Kırıkkale, 2-1
Dilekkaya – Gönendere, 2-3
Yeniceköy – Gaziköy, 1-0
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Ağırdağ – Demirhan, 5-1
Bahçeli – Pınarbaşı, 2-4
Haspolat – Alayköy, 3-0
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, 2-0
Akdeniz – Çamlıbel, 4-0
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Akçay – Gayretköy, 1-1
Gaziveren – Serhatköy, 3-0
Yeşilyurt – Mevlevi, 0-3
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