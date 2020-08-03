BTM’de ikinci hafta heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta programı açıklandı.
BTM İkinci Ligde ikinci hafta programı şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Ergazi – Yeni Erenköy, İskele Cumhuriyet Stadı
Sipahi – Bafra, Dipkarpaz Stadı
Kumyalı – Yedikonuk, MehmetçikStadı
BTM İkinci Lig İkinci Grup
4 Ağustos Salı, Saat 17:45
Boğaziçi – Karadeniz 61, Eray Vudalı Stadı
Ardahan – Ötüken, İskele Cumhuriyet Stadı
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
4 Ağustos Salı, Saat 17:45
Güvercinlik – Pergama, Cemal Balses Stadı
Mutluyaka – Yenişehir, Osman Mehmet Ergün Stadı
Çayönü – Pile, Geçitkale Stadı
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Akıncılar – Kırıkkale, Akdoğan Özgürlük Stadı
Dilekkaya –Gönendere, Sadık Cemil Stadı
Yeniceköy – Gaziköy, Cihangir Antrenman Sahası
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
4 Ağustos Salı, Saat 17:45
Ağırdağ – Demirhan, Göçmenköy Stadı
Bahçeli – Pınarbaşı, Piabella Sahası
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Haspolat – Alayköy, Göçmenköy Stadı
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
4 Ağustos Salı, Saat 17:45
Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı
Akdeniz – Çamlıbel, Ergin Şahdur Stadı
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Akçay – Gayretköy, Akçay Stadı
Gaziveren – Serhatköy, Bilal İyigün Stadı
Yeşilyurt – Mevlevi, Emek Stadı
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