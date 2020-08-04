BTM’de ikinci hafta heyecanı başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta başladı.
Bu arada BTM kurulu bazı maçların sahalarında değişikliğe gitti. BTM İkinci Ligde ikinci haftada alınan sonuçlar, günün programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Ergazi – Yeni Erenköy, İskele Cumhuriyet Stadı, Nejmi Bulut
Sipahi – Bafra, Dipkarpaz Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Kumyalı – Yedikonuk, MehmetçikStadı, Cemal Sarı
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Boğaziçi – Karadeniz 61, 0-1
Ardahan – Ötüken, 0-2
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Güvercinlik – Pergama, 4-1
Mutluyaka – Yenişehir, 1-1
Çayönü – Pile, 2-5
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Akıncılar – Kırıkkale, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Serkan Durmaz
Dilekkaya – Gönendere, 100. Yıl Stadı, Burak Mandralı
Yeniceköy – Gaziköy, Cihangir Stadı, Tufan Çerçioğlu
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Ağırdağ – Demirhan, 5-1
Bahçeli – Pınarbaşı, 2-4
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Haspolat – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Berk Bağrıkara
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, 2-0
Akdeniz – Çamlıbel, 4-0
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Akçay – Gayretköy, Akçay Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Gaziveren – Serhatköy, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru
Yeşilyurt – Mevlevi, Emek Stadı, Ahmet Genç
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