BTM’de ikinci devre heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası olan 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Saat 17:00’de başlayacak maçların programı şöyle;
BTM İkinci Lig Birinci Grup
29 Ağustos Cumartesi
Kumyalı – Yeni Erenköy, Mehmetçik Stadı, İbrahim Katmer
Sipahi – Yedikonuk, Yeni Erenköy Stadı, Olgun Canik
Ergazi – Bafra, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu
BTM İkinci Lig İkinci Grup
29 Ağustos Cumartesi
Boğaziçi – Ötüken, Eray Vudalı Stadı, Hüseyin Özaşık
30 Ağustos Pazar
Ardahan – Civisil, Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
30 Ağustos Pazar
Mutluyaka – Pile, Osman Mehmet Ergün Stadı, Ferhat Tuna
Güvercinlik – Yenişehir, Dörtyol Stadı, Yusuf Atlar
Çayönü – Pergama, Geçitkale Stadı, Abdullah Genç
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
29 Ağustos Cumartesi
Yeniceköy – Kırıkkale, Geçitkale Stadı, Ömer Doğru
Akıncılar – Gönendere, Mustafa Taner Yalluri Stadı, İsmail Ercan
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
29 Ağustos Cumartesi
Bahçeli – Demirhan, Pia Bella Sahası, Serkan Başkaya
Haspolat – Pınarbaşı, Göçmenköy Stadı, Cemal Sarı
30 Ağustos Pazar
Ağırdağ – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Burak Mandralı
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
30 Ağustos Pazar
Akdeniz – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, Necmi Bulut
Kakanlı – Çamlıbel, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Berk Bağrıkara
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
29 Ağustos Cumartesi
Yeşilyurt – Gayretköy, Emek Stadı, Halil Atlar
Akçay – Serhatköy, Akçay Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Gaziveren – Mevlevi, Bilal İyigün Stadı, Şakir Azizoğlu
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