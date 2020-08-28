BTM’de ikinci devre heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası olan 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Saat 17:00’de başlayacak maçların programı şöyle;

BTM İkinci Lig Birinci Grup

29 Ağustos Cumartesi

Kumyalı – Yeni Erenköy, Mehmetçik Stadı, İbrahim Katmer

Sipahi – Yedikonuk, Yeni Erenköy Stadı, Olgun Canik

Ergazi – Bafra, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu

BTM İkinci Lig İkinci Grup

29 Ağustos Cumartesi

Boğaziçi – Ötüken, Eray Vudalı Stadı, Hüseyin Özaşık

30 Ağustos Pazar

Ardahan – Civisil, Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

30 Ağustos Pazar

Mutluyaka – Pile, Osman Mehmet Ergün Stadı, Ferhat Tuna

Güvercinlik – Yenişehir, Dörtyol Stadı, Yusuf Atlar

Çayönü – Pergama, Geçitkale Stadı, Abdullah Genç

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

29 Ağustos Cumartesi

Yeniceköy – Kırıkkale, Geçitkale Stadı, Ömer Doğru

Akıncılar – Gönendere, Mustafa Taner Yalluri Stadı, İsmail Ercan

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

29 Ağustos Cumartesi

Bahçeli – Demirhan, Pia Bella Sahası, Serkan Başkaya

Haspolat – Pınarbaşı, Göçmenköy Stadı, Cemal Sarı

30 Ağustos Pazar

Ağırdağ – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Burak Mandralı

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

30 Ağustos Pazar

Akdeniz – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, Necmi Bulut

Kakanlı – Çamlıbel, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Berk Bağrıkara

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

29 Ağustos Cumartesi

Yeşilyurt – Gayretköy, Emek Stadı, Halil Atlar

Akçay – Serhatköy, Akçay Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Gaziveren – Mevlevi, Bilal İyigün Stadı, Şakir Azizoğlu

