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BTM’de haftanın cezalıları açıklandı

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BTM’de haftanın cezalıları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 5-6 Mart 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ahmet Ak (Akova Vuda TÇB)
3 Maç
İbrahim Özkan (Demirerler Cons. Demirhan SK)
2 Maç
Recep Can Güzeloğlan (Gülgün Süt Düzova GSK)
1 Maç
Mustafa Karabetca (Denizli SK)
1 Maç
Hasan Alat (Karaoğlanoğlu SK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Okan Atav (Tüfekçi Ortaköy SK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Tanju Kaya (Geçitkale GSK)
Berk Öreç (Doğancı SK)
Ömer Veli (Demirerler Cons. Demirhan SK)
Berkan Keleş (Sadrazam Kayalar SK)
Yunus Yavuz (SFC 1461 İskele Trabzon)
Bulut Kaçar (Geçitkale GSK)
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