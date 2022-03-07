BTM’de haftanın cezalıları açıklandı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ahmet Ak (Akova Vuda TÇB)

3 Maç İbrahim Özkan (Demirerler Cons. Demirhan SK)

2 Maç Recep Can Güzeloğlan (Gülgün Süt Düzova GSK)

1 Maç Mustafa Karabetca (Denizli SK)

1 Maç Hasan Alat (Karaoğlanoğlu SK)

1 Maç TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Okan Atav (Tüfekçi Ortaköy SK)

1 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Tanju Kaya (Geçitkale GSK) Berk Öreç (Doğancı SK) Ömer Veli (Demirerler Cons. Demirhan SK) Berkan Keleş (Sadrazam Kayalar SK) Yunus Yavuz (SFC 1461 İskele Trabzon) Bulut Kaçar (Geçitkale GSK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 5-6 Mart 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;