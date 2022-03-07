BTM’de haftanın cezalıları açıklandı

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|Ahmet Ak (Akova Vuda TÇB)
3 Maç
|İbrahim Özkan (Demirerler Cons. Demirhan SK)
2 Maç
|Recep Can Güzeloğlan (Gülgün Süt Düzova GSK)
1 Maç
|Mustafa Karabetca (Denizli SK)
1 Maç
|Hasan Alat (Karaoğlanoğlu SK)
1 Maç
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|Okan Atav (Tüfekçi Ortaköy SK)
1 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Tanju Kaya (Geçitkale GSK)
|Berk Öreç (Doğancı SK)
|Ömer Veli (Demirerler Cons. Demirhan SK)
|Berkan Keleş (Sadrazam Kayalar SK)
|Yunus Yavuz (SFC 1461 İskele Trabzon)
|Bulut Kaçar (Geçitkale GSK)