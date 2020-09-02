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BTM’de hafta içi mesaisi bitti

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BTM’de hafta içi mesaisi bitti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 7. hafta heyecanı tamamlandı. Hafta içi maçlarında futbolcular aşırı sıcaklara rağmen, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederlerken, maçlar bol gollü geçti. Oynanan 18 maçta 68 gol atıldı.
Alınan sonuçlar şöyle;
BTM İkinci Lig Birinci Grup
Yeni Erenköy – Ergazi, 1-1
Bafra – Sipahi, 1-0
Yedikonuk – Kumyalı, 3-2
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Karadeniz 61 – Boğaziçi, 4-0
Ötüken – Ardahan, 2-1
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Pile – Çayönü, 1-3
Yenişehir – Mutluyaka, 2-1
Pergama – Güvercinlik, 0-0
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Kırıkkale – Akıncılar, 1-4
Gaziköy – Yeniceköy,2-7
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Demirhan – Ağırdağ, 3-2
Alayköy – Haspolat, 0-4
Pınarbaşı – Bahçeli, 3-2
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Çamlıbel – Akdeniz, 4-0
Tepebaşı – Sadrazam Kayalar, 0-5
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Gayretköy – Akçay, 2-0
Serhatköy – Gaziveren, 0-5
Mevlevi – Yeşilyurt, 2-0
 
 
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