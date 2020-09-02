BTM’de hafta içi mesaisi bitti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 7. hafta heyecanı tamamlandı. Hafta içi maçlarında futbolcular aşırı sıcaklara rağmen, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederlerken, maçlar bol gollü geçti. Oynanan 18 maçta 68 gol atıldı.

Alınan sonuçlar şöyle;

BTM İkinci Lig Birinci Grup

Yeni Erenköy – Ergazi, 1-1

Bafra – Sipahi, 1-0

Yedikonuk – Kumyalı, 3-2

BTM İkinci Lig İkinci Grup

Karadeniz 61 – Boğaziçi, 4-0

Ötüken – Ardahan, 2-1

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

Pile – Çayönü, 1-3

Yenişehir – Mutluyaka, 2-1

Pergama – Güvercinlik, 0-0

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

Kırıkkale – Akıncılar, 1-4

Gaziköy – Yeniceköy,2-7

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

Demirhan – Ağırdağ, 3-2

Alayköy – Haspolat, 0-4

Pınarbaşı – Bahçeli, 3-2

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

Çamlıbel – Akdeniz, 4-0

Tepebaşı – Sadrazam Kayalar, 0-5

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

Gayretköy – Akçay, 2-0

Serhatköy – Gaziveren, 0-5

Mevlevi – Yeşilyurt, 2-0



