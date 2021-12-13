BTM’de, genç futbolcu kriterinde korona esnekliği

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararları aldı.

İktisatbank BTM Ligleri’nde yer alan kulüplerin Müsabaka Talimatı gereği maç kadrosunda 5 (beş) adet KTFF tarafından belirlenen yaş kriterinde genç futbolcu bulundurulması zorunludur. Ancak günümüzde yaygın olan Covid-19 hastalığı göz önüne alındığında, maç kadrosunda o hafta oynanacak maç ile ilgili olarak mevcut genç futbolcu kategorisindeki futbolcuların 3 (üç) ve üzeri lisanslı futbolcunun Covid-19 hastası olması halinde ve bu hastalıklarını KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak ıslak mühürlü yazı ile KTFF’ye bildirmesi halinde KTFF Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesi gereğince, -1 puan uygulamasının ilgili maç için uygulanmayacağının tüm BTM kulüplerine duyurulmasına karar verilmiştir.

İktisatbank BTM Ligi ekiplerindenVadiliTÇBSK’nın 08.12.2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçe reddedildi.

