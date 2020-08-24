BTM’de cezalılar ve cezaları açıklandı

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|FUTBOLCU
|CEZA
|İSMET HÜRYOL Kumyalı SK
|2 Maç
|MURAT ŞANYOL Kalkanlı SK
|3 Maç
|TAYFUN SORO Kalkanlı SK
|1 Maç
|BATUHAN ORBAY Serhatköy SK
|1 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|RAMADAN AĞDAÇ
|Akıncılar GSK
|İBRAHİM MERT
|Haspolat SGSK
|BAVVER DAĞ
|Yeni Erenköy TSK
|MEHMET SÜLÜN
|Kumyalı SK
|ERTÜRK ATAŞ
|Yeniceköy ZSK
|UMUT ULUKÖK
|Akçay SK
|YUSUF KILIÇ
|Gaziköy SK