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BTM’de cezalılar ve cezaları açıklandı

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BTM’de cezalılar ve cezaları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Ağustos tarihleri arasında oynanan BTM 2. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
FUTBOLCU CEZA  
İSMET HÜRYOL Kumyalı SK 2 Maç  
MURAT ŞANYOL Kalkanlı SK 3 Maç  
TAYFUN SORO Kalkanlı SK 1 Maç  
BATUHAN ORBAY Serhatköy SK 1 Maç  
 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
   
RAMADAN AĞDAÇ Akıncılar GSK
İBRAHİM MERT Haspolat SGSK
BAVVER DAĞ Yeni Erenköy TSK
MEHMET SÜLÜN Kumyalı SK
ERTÜRK ATAŞ Yeniceköy ZSK
UMUT ULUKÖK Akçay SK
YUSUF KILIÇ Gaziköy SK
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