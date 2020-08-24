BTM’de cezalılar ve cezaları açıklandı

FUTBOLCU CEZA İSMET HÜRYOL Kumyalı SK 2 Maç MURAT ŞANYOL Kalkanlı SK 3 Maç TAYFUN SORO Kalkanlı SK 1 Maç BATUHAN ORBAY Serhatköy SK 1 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR RAMADAN AĞDAÇ Akıncılar GSK İBRAHİM MERT Haspolat SGSK BAVVER DAĞ Yeni Erenköy TSK MEHMET SÜLÜN Kumyalı SK ERTÜRK ATAŞ Yeniceköy ZSK UMUT ULUKÖK Akçay SK YUSUF KILIÇ Gaziköy SK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Ağustos tarihleri arasında oynanan BTM 2. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;