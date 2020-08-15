BTM’de ara transfer başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de ara transfer 20-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ligde ilk devre 18-19 Ağustos’ta oynanacak 5.hafta maçlarıyla tamamlanırken, 2.devre maçları 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

KTFF’den yapılan açıklamaya göre mevcut transfer kuralları geçerli olacak ve kulüpler bu dönem içerisinde vize ve yeni lisans işlemlerini de yaptırabilecek.

