banner411
banner69
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
17 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
25 0
 
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
12 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
16 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
19 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
22 0
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
17 0
banner460

BTM’de ara transfer başlıyor

banner476

BTM’de ara transfer başlıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de ara transfer 20-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ligde ilk devre 18-19 Ağustos’ta oynanacak 5.hafta maçlarıyla tamamlanırken, 2.devre maçları 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
KTFF’den yapılan açıklamaya göre mevcut transfer kuralları geçerli olacak ve kulüpler bu dönem içerisinde vize ve yeni lisans işlemlerini de yaptırabilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.