BTM’de ara transfer başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de ara transfer 20-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ligde ilk devre 18-19 Ağustos’ta oynanacak 5.hafta maçlarıyla tamamlanırken, 2.devre maçları 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
KTFF’den yapılan açıklamaya göre mevcut transfer kuralları geçerli olacak ve kulüpler bu dönem içerisinde vize ve yeni lisans işlemlerini de yaptırabilecek.
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