BTM’de 9. hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
BTM Birinci Lig Birinci Grup
Bafra – Yeni Erenköy, 0-3
Ergazi – Yedikonuk, 3-3
Sipahi – Kumyalı, 2-1
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Ötüken – Karadeniz 61, 0-3
Boğaziçi – Civisil, 3-2
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Güvercinlik – Pile,1-3
Mutluyaka – Çayönü, 5-1
Yenişehir – Pergama, 3-2
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Akıncılar – Gaziköy, (Gaziköy maça çıkmadı.)
Gönendere – Kırıkkale, 1-7
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Haspolat – Bahçeli, (Bahçeli maça çıkmadı.)
Alayköy – Demirhan, 0-9
Ağırdağ – Pınarbaşı, 1-5
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Kalkanlı – Akdeniz, 8-0
Sadrazam Kayalar – Çamlıbel, 7-0
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Gaziveren – Yeşilyurt, 6-0
Serhatköy – Gayretköy, 0-3
Akçay – Mevlevi, 2-2
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