BTM’de 9. hafta başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta dün oynanan maçlarla başladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

BTM Birinci Lig Birinci Grup

Bafra – Yeni Erenköy, 0-3

Ergazi – Yedikonuk, 3-3

13 Eylül Pazar

Sipahi – Kumyalı, Yeni Erenköy Stadı, Burak Mandralı

BTM İkinci Lig İkinci Grup

Ötüken – Karadeniz 61, 0-3

13 Eylül Pazar

Boğaziçi – Civisil, Eray Vudalı Stadı, Berk Bağrıkara

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

13 Eylül Pazar

Güvercinlik – Pile, Dörtyol Stadı, Hüseyin Özaşık

Mutluyaka – Çayönü, Osman Ergün Mehmet Stadı, Nejmi Bulut

Yenişehir – Pergama, Canbulat Stadı, Cenk Aras Özfuttu

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

Akıncılar – Gaziköy, (Gaziköy maça çıkmadı.)

Gönendere – Kırıkkale, 1-7

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

Haspolat – Bahçeli, (Bahçeli maça çıkmadı.)

Alayköy – Demirhan, 0-9

13 Eylül Pazar

Ağırdağ – Pınarbaşı, Göçmenköy Stadı, Ahmet Özkurtuluş

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

Kalkanlı – Akdeniz, 8-0

Sadrazam Kayalar – Çamlıbel, 7-0

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

Gaziveren – Yeşilyurt, 6-0

Serhatköy – Gayretköy, 0-3

Akçay – Mevlevi, 2-2

(Foto: Richard BEALE)