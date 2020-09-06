BTM’de 8. hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 8. Hafta tamamlandı. Oldukça sıcak havaların hüküm sürdüğü bugünlerde futbolcular ve hakemler zor şartlarda mücadele ettiler.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
Kumyalı – Bafra, 2-4
Sipahi – Ergazi, 1-2
Yedikonuk – Yeni Erenköy, 0-3
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Civisil – Karadeniz 61, 1-3
Ardahan – Boğaziçi, 1-3
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Pile – Pergama, 6-0
Mutluyaka – Güvercinlik, 2-4
Çayönü – Yenişehir: 1-1
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Gaziköy – Kırıkkale, 0-6
Yeniceköy – Gönendere, 5-1
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Haspolat – Ağırdağ, 2-2
Bahçeli – Alayköy, 6-1
Pınarbaşı – Demirhan, 3-3
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Çamlıbel - Tepebaşı, 4-3
Kalkanlı – Sadrazam Kayalar, 1-2
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
5 Eylül Cumartesi
Gaziveren – Akçay, 3-1
Mevlevi – Gayretköy, 1-4
Yeşilyurt – Serhatköy, 3-0
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