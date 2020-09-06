BTM’de 8. hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 8. Hafta tamamlandı. Oldukça sıcak havaların hüküm sürdüğü bugünlerde futbolcular ve hakemler zor şartlarda mücadele ettiler.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

BTM İkinci Lig Birinci Grup

Kumyalı – Bafra, 2-4

Sipahi – Ergazi, 1-2

Yedikonuk – Yeni Erenköy, 0-3

BTM İkinci Lig İkinci Grup

Civisil – Karadeniz 61, 1-3

Ardahan – Boğaziçi, 1-3

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

Pile – Pergama, 6-0

Mutluyaka – Güvercinlik, 2-4

Çayönü – Yenişehir: 1-1

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

Gaziköy – Kırıkkale, 0-6

Yeniceköy – Gönendere, 5-1

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

Haspolat – Ağırdağ, 2-2

Bahçeli – Alayköy, 6-1

Pınarbaşı – Demirhan, 3-3

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

Çamlıbel - Tepebaşı, 4-3

Kalkanlı – Sadrazam Kayalar, 1-2

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

5 Eylül Cumartesi

Gaziveren – Akçay, 3-1

Mevlevi – Gayretköy, 1-4

Yeşilyurt – Serhatköy, 3-0

