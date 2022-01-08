BTM’de 4. Hafta heyecanı yaşanacak

Futbol Federasyonu tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig dördüncü hafta maçları bugün iki grupta oynanacak olan toplam 5 maçla devam edecek.

Kırmızı grupta lider Vadili’nin bölge takımı Türkmenköy’ü konuk edeceği bugün grupta 3 maç oynanacak yarın ise 2 maç oynanacak. Beyaz grupta ise lider Tatlısu bugün Sadrazam Kayalar’ı konuk edecek. Grupta bugün 2 maç yarın ise 3 maç oynanacak.

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

8 Ocak 2022 – Cumartesi

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Türkmenköy (Burak Mandıralı)

14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Gülgün Süt Düzova (Necmi Bulut)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)

9 Ocak 2022 – Pazar

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale (Şakir Azizoğlu)

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-SFC 1461 İskele Trabzon (Ferhat Tuna)

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

8 Ocak 2022 – Cumartesi

14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Sadrazam Kayalar (Olgun Canik)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Ozanköy (Ömer Doğru)

9 Ocak 2022 – Pazar

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Dikmen Gücü (Hüseyin Özaşık)

14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Karaoğlanoğlu (Abdullah Genç)

14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Doğancı (Serkan Durmaz)



