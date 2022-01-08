BTM’de 4. Hafta heyecanı yaşanacak

Futbol Federasyonu tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig dördüncü hafta maçları bugün iki grupta oynanacak olan toplam 5 maçla devam edecek.
Kırmızı grupta lider Vadili’nin bölge takımı Türkmenköy’ü konuk edeceği bugün grupta 3 maç oynanacak yarın ise 2 maç oynanacak. Beyaz grupta ise lider Tatlısu bugün Sadrazam Kayalar’ı konuk edecek. Grupta bugün 2 maç yarın ise 3 maç oynanacak.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
8 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Türkmenköy (Burak Mandıralı)
14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Gülgün Süt Düzova (Necmi Bulut)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
9 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale (Şakir Azizoğlu)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-SFC 1461 İskele Trabzon (Ferhat Tuna)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
8 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Sadrazam Kayalar (Olgun Canik)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Ozanköy (Ömer Doğru)
9 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Dikmen Gücü (Hüseyin Özaşık)
14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Karaoğlanoğlu (Abdullah Genç)
14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Doğancı (Serkan Durmaz)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.