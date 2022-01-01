BTM’de 3. haftanın hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 3.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

2022 yılının ilk maçları olacak olan 2 Ocak’taki 3.hafta maçlarının programıve maçları yönetecek hakemler şöyle;



İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup

2 Ocak 2022 Pazar, Saat: 14:00

SFC İskele Trabzonspor – Demirhan, Cumhuriyet Stadı, Burak Mandıralı

Türkmenköy – Akova, AdemNural Stadı, Ömer Doğru

Geçitkale – Vadili, Geçitkale Stadı, Sabriye Atikoğlu

Düzova – Mehmetçik, Balıkesir Stadı, Mehmet Volkan Çelik

Yenierenköy – Serdarlı, Yenierenköy Stadı, Şakir Azizoğlu



İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup

2 Ocak 2022 Pazar, Saat: 14:00

Dikmen Gücü Yılmazköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Olgun Canik

Doğancı – Lapta, Emek Stadı, Abdullah Genç

Sadrazam Kayalar – Denizli, Şht Şevket Kadir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Karaoğlanoğlu – Tatlısu, Orhan Dural Stadı, Ferhat Tuna

Ozanköy – Ortaköy, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Özaşık

