BTM’de 3. haftanın hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 3.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
2022 yılının ilk maçları olacak olan 2 Ocak’taki 3.hafta maçlarının programıve maçları yönetecek hakemler şöyle;
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup
2 Ocak 2022 Pazar, Saat: 14:00
SFC İskele Trabzonspor – Demirhan, Cumhuriyet Stadı, Burak Mandıralı
Türkmenköy – Akova, AdemNural Stadı, Ömer Doğru
Geçitkale – Vadili, Geçitkale Stadı, Sabriye Atikoğlu
Düzova – Mehmetçik, Balıkesir Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Yenierenköy – Serdarlı, Yenierenköy Stadı, Şakir Azizoğlu
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup
2 Ocak 2022 Pazar, Saat: 14:00
Dikmen Gücü Yılmazköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Olgun Canik
Doğancı – Lapta, Emek Stadı, Abdullah Genç
Sadrazam Kayalar – Denizli, Şht Şevket Kadir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Karaoğlanoğlu – Tatlısu, Orhan Dural Stadı, Ferhat Tuna
Ozanköy – Ortaköy, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Özaşık
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